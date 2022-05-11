شاهد .. شاب سعودي يصدم الكل و يحتفل خلال مناسبة زواج بطريقة مثيرة ولا يتوقعها عقل !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر شاب سعودي يصدم الكل و يحتفل خلال مناسبة زواج بطريقة مثيرة ولا يتوقعها عقل !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

وثق مقطع فيديو، احتفال مواطن بطريقة مثيرة، خلال حفل زفاف بإحدى مناطق المملكة.

وظهر في الفيديو تجمع عدد كبير من المواطنين في إحدى القاعات، للاحتفال بحفل الزفاف، وقام أحد الحضور بتنفيذ حركات سير بطريقة استعراضية، وسط تفاعل كبير من الموجودين.



وظل المواطن يتحرك في قاعة العرض، حتى وصل إلى نقطة النهاية، ثم استدار للجانب الآخر وأكمل السير بنفس الطريقة، وسط تشجيع كبير من الحضور الذين وقفوا على جانبي القاعة.