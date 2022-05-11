شاهد .. هبة قطب تصدم متصل يشتكي من العلاقة الزوجية مع زوجته.. لن تصدق ماقاله على الهواء بجرأة صدمت كل المشاهدين !!

انت الان تتابع خبر هبة قطب تصدم متصل يشتكي من العلاقة الزوجية مع زوجته.. لن تصدق ماقاله على الهواء بجرأة صدمت كل المشاهدين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

قالت الدكتورة هبة قطب في لقاء عبر قناه النهار أن العلاقة الزوجية ليس لها تاريخ انتهاء بين الزوجين مهما كبراء في العمر.

تلقت الدكتورة سؤال من شخص يقول: "انا موظف في شركة سياحة ومتزوج من 20 سنه مراتي سيدة محترمة وعندي ثلاثة أولاد في الثانوية والجامعة ومشكلتي أن الملل مؤثر جداً في علاقتي مع مراتي لان طول الوقت بعبر لوحدي عن مشاعري وطلباتي وهي محرجة ومكسوفة وعمرها ما طاعت او عبرت عن مشاعرها وتقعد تقولي إحنا كبرنا والعيال كبروا".

وتابع حديثه باستياء وقال: "يعني أي كبرنا".

وبعدها وضحت الدكتورة هبة قطب في ردها على السؤال وفقاً لمتابعة "أحداث نت" أن هذه الفكرة مستوحاة من المجتمع ولا أساس لها من الصحة لأنه في الأفلام القديمة كانوا يعبروا للناس بطريقة خاطئة في بعض اللقطات بقولهم "ما خلاص ياسي محمد إحنا كبرنا".

ووجه المذيع سؤال للدكتورة: هل للمرأة عمر افتراضي في العلاقة بينها وبين زوجها لتفاجئ المذيع انه بالعكس المرأة لها عمر أطول من الرجل وانها تستطيع ممارسة العلاقة الزوجية لحد ما تموت لأنها الشخص المستقبل وان ما لهاش سن محدد.

وتابعت الدكتورة حديثها انه عند انقطاع الدورة للمرأة تكون الأمور عادية وتستطيع ممارسة العلاقة بدون أي مشاكل.

وأكدت أنه عندما تكبر المرأة تستطيع ممارسه العلاقة بشكل طبيعي مبينة ان الرجل هو الذي يبدا نشاطه الجنسي يقل إلا بعض الرجال تكون حالته الصحية جيدة ومحافظ على نفسه من السجائر والخمر وغيرها وان الرجل هو العرضة الأكثر ليقل نشاطه الجنسي.