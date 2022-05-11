شاهد .. سألوا رحمة أحمد نجمة مسلسل الكبير أوي عن موقف أسرتها من دخولها مجال التمثيل؟ فأجابت بكل جرأة ودون خجل !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر سألوا رحمة أحمد نجمة مسلسل الكبير أوي عن موقف أسرتها من دخولها مجال التمثيل؟ فأجابت بكل جرأة ودون خجل !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة رحمة أحمد، ضيفة مع الاعلامية لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة الذي يعرض على شاشة قناة ON الفضائية، وكشف العديد من الجوانب الفنية التي عاشتها قبل وبعد شهرتها في دور مربوحة في الكبير أوي6.

وردا على سؤال عن موقف أسرتها من دخولها مجال التمثيل الاحترافي قالت : بعد إنهاء دراستي الجامعية بدأت العمل في مجالي في معامل تحاليل وشركات أدوية، لكن اضطررت لترك العمل بعد حصولي على فرصة المشاركة في "أمين وشركاه"، وكنت مخطوبة في ذلك الوقت.

وأضافت : والدي ووالدتي كانا يشعران بالقلق من قراري لكن دعماني بحماس عندما عرفا أن مشاركتي ستكون في مشروع بحجم "أمين وشركاه"، وشعرا بأنها خطوة حقيقية.

وبرنامج "كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف مساء.

ومسلسل "الكبير أوي 6" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سليمان عيد، ومن ضيوف الشرف حمدي الميرغني، سماء إبراهيم، بيومي فؤاد، علاء زينهم، الطفل يوسف صلاح، الطفل عبد الرحمن طه، حاتم صلاح، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.