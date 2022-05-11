شاهد .. صدمة تخيم على الوسط الفني.. وفاة نجم شهير بعد صراع مع المرض .. من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة تخيم على الوسط الفني.. وفاة نجم شهير بعد صراع مع المرض .. من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعلنت عائلة الممثل دينيس ووترمان​، الذي عرف في البرامج التلفزيونية، وأبرزها Minder وThe Sweeney وNew Tricks عن خبر وفاته بعد صراع مع المرض عن عمرٍ 74 عاماً.

ونشرت العائلة بيان قالت فيه : "نشعر بحزن عميق لإعلان وفاة حبيبنا دينيس بسلام شديد في مستشفى بإسبانيا". وقالوا إنه توفي بعد ظهر يوم الأحد مع زوجته "بام" إلى جانبه. وأضافوا أن الأسرة تطلب بلطف احترام خصوصيتها في هذا الوقت الصعب للغاية.



تصدر خبر الوفاة التريند في محركات البحث وتناقله المتابعون والمشاهبر الذين عبروا عن أسفهم لسماع الخبر وقدموا التعازي للعائلة.