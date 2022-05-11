شاهد .. طليق غادة عادل مجدي الهواري يوجه إهانة قاسية لـ’’محمد صلاح‘‘ وأحمد فلوكس يلقنه درساً لن ينساه في الأدب ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر طليق غادة عادل مجدي الهواري يوجه إهانة قاسية لـ’’محمد صلاح‘‘ وأحمد فلوكس يلقنه درساً لن ينساه في الأدب ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

هاجم المخرج مجدي الهواري طليق الفنانة غادة عادل اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك لأنه لم يحسم مصيره بعد مع النادي الإنجليزي.

وكتب مجدي الهواري تدوينة عبر حسابه على ”فيسبوك“، تضمنت رسالة حادة للنجم المصري، محذراً إياه من انقلاب الجمهور المفاجئ عليه بسبب اشتراطه الحصول على أجر ضخم لتجديد التعاقد مع ناديه الحالي، قائلاً: ”إلى محمد صلاح.. أنت في خطر“

وأضاف الهواري: ”لو الجمهور اللي عملك أغاني باسمك قلب الطاولة عليك هيرموك بالبيض ..هيروح منك كل حاجة دوري وأبطال أوروبا حتى لقب الهداف“.

وانتقد مجدي الهواري، تحويل الدوري الإنجليزي إلى بورصة، وعلق: ”انت حولت الدوري الانجليزي الى بورصة مش كورة! وده في صالح المنافسين… احسم وخذ قرارك وبلاش هيصة كتير كده! مفيش حد من أساطير الكورة في العالم فضل كل ده هري في المفاوضات علشان ياخد قرار“.

وتابع المخرج المصري: ”امشي.. اقعد.. اعمل اللي انت شايفه.. بس خد قرار ، بلاش تحول تاريخك اللي صفقة ممكن تكسب وممكن تخسر بلاش إللي حواليك يخلوك محدث نعمة، لو انت نجم عالمي .. احنا بنشجع كورة عالمية قبل ما انت تتولد“.

وواجه مجدي الهواري بعض الانتقادات من الوسط الفني، بسبب تدوينته التي هاجم من خلالها محمد صلاح، وكان من أوائل الذين أبدوا رأيهم بما كتبه، الفنان أحمد فلوكس الذي عاتبه على ذلك.

وكتب فلوكس في منشور عبر صفحته على ”إنستغرام“: ”صديقي وحبيبي المنتج والمخرج مجدي الهواري .. اعتب عليك كثيرا في ما كتبته لمحمد صلاح … اولا لان محمد صلاح ايقونه كبيرة جداً في العالم كله الآن وهو اولاً واجهة أنعم الله علي الأمة الإسلامية به ليكون سفيراً للمسلمين والعرب والمصريين في العالم ولهذا كان الله عونا له وسخر له عباد الله في الأغاني والهتافات وكل ما تكلمت عنه… ولهذا لا يصح ذكرها إلا كحسنة أنعم الله بها، لأن كل هذا ليس بيد محمد أو من فعل الناس وإنما كرم من الله عز وجل فقط وهو المسبب وهو الذي سخر له كل هذا“.

وتابع فلوكس: ”ثانياً كما تعلمنا منك لا يصح أن يكون هذا الكلام القاسي موجه من بلده التي دائما يفخر بها أمام العالم والمفروض أن نكون دوماً في حرص على ما نقوله وندافع دائماً عنه لأنه بالبلدي ابن من أبنائنا العظام وكتب حروف اسمه في سجل التاريخ له ولبلدنا“

مازالت مفاوضات نادى ليفربول مع نجمه المصري معقدة من أجل مستقبل الفرعون فى قلعة آنفيلد، وينتهي عقد محمد صلاح فى 30 يونيو 2023، ويحق له الرحيل مجانًا فى 1 يوليو، حال عدم التوصل لاتفاق مع ادارة ناديه ليفربول، وذلك بحسب تقارير صحفية إنجليزية.