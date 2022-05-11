شاهد .. صديق ياسمين صبري يخرج عن صمته ويعترف بسر صادم أمام الملأ .. هذا ما فعلته الفنانة دون خوف من أحد ! (صورة)

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انت الان تتابع خبر صديق ياسمين صبري يخرج عن صمته ويعترف بسر صادم أمام الملأ .. هذا ما فعلته الفنانة دون خوف من أحد ! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)
أحدثت أخبار طلاق ياسمين صبري ضجة كبيرة بين المتابعين وفي الوسط الفني وما زال الحدث يحضى بإهتمام الكثيرين.
دافع إبراهيم أبو ذكري رئيس إتحاد المنتجين العرب وأكد أن ياسمين تنازلت عن حقوقها المادية من أجل الطلاق من أبو هشيمة.
وكتب إبراهيم أبو ذكري منشورا عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي وقال: "ياسمين صبري تنازلت عن جميع حقوقها وتم الطلاق.. بطلوا هري بقى".
لاقى المنشور إنتشاراً كبيراً بين المتابعين الذين تناقلوه عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معه، وجاء رد أبو ذكري بعد تداول أخبار تفيد بحصول ياسمين على أموال طائلة من بوشهري بعد الطلاق.