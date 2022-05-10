شاهد .. خفايا وأسرار المشهد المحذوف في برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘.. ما حدث لم يتحمله رامز فمنع عرضه فوراً !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر خفايا وأسرار المشهد المحذوف في برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘.. ما حدث لم يتحمله رامز فمنع عرضه فوراً !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

حالة من الجدل أثارها رامز جلال منذ إطلاق أولى حلقات برنامج المقالب الجديد «رامز موفى ستار» الذى قدمه عبر شاشة إم بى سى مصر.

وانطلقت الانتقادات والإشادات منذ عرض الحلقة الأولى للبرنامج الذى شاركه فيه النجم العالمى «جون كلود فاندام»، والذى اتجهت الأنظار إلى الأجر الذى حصل عليه ذلك الممثل الهوليوودى من الشركة المنتجة للعمل.

المفاجأة هو تراجع مشاهدات برنامج رامز موفى ستار لصالح مسلسل «الكبير أوى» في الموسم الرمضاني المنصرم، والذى عرض عبر شاشة «أون إي» فى نفس توقيت البرنامج، كما أن برنامج رامز موفى ستار قد خرج من تصنيف توب تن الخاص بمنصة اتفرج.

ووضع ذلك تساؤلات حول إمكانية رامز جلال على البقاء للمنافسة في المواسم الرمضانية القادمة أم لا.

مشهد محذوف

وفي الحلقة الأخيرة قدم رامز جلال حلقة خاصة من برنامج"رامز موفي ستار" استعرض فيها تحضيرات البرنامج والمواقف الطريفة التي حدثت في الكواليس.

وكشفت الحلقة عن لقطات لم تعرض خلال شهر رمضان، ظهر فيها أحد أعضاء فريق الممثلين الإسباني المشارك في المقلب وهو يقوم بتصرفات غريبة مع ضيوف البرنامج.

وشرح رامز جلال أن مهمة ذلك الممثل كانت شغل الضيف بعد المطاردة الأولى إلى حين انتهائه من الاستعداد لمرحلة الكوبري المعلق فوق البحيرة، لكنه قام "بكوارث".

وكان لضيوف وضيفات الحلقات ردود فعل مختلفة على تصرفات ذلك الممثل، فقام الفنانان محمد محمود وأحمد فتحي بتوجيه سباب له تم إخفاؤه بصفارة بعدما أفزعهم بطريقة مفاجئة.

وفوجئ سليمان عيد أيضا بسلوك الممثل، وظهر تعبير القلق والخوف على وجهه

وكذلك الفنانة نجلاء بدر التي قلقت من تصرفاته الغريبة

أما الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة فشكت في أمره وسألته هل أنت على ما يرام

وكانت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في حالة انهيار عندما فوجئت بالممثل فصرخت في وجهه ولم تتحمل دعاباته