شاهد .. تنبية هام الى كل الأردنيين.. منخفض جوي جديد وهذا ما سيحدث في الأردن الأسبوع المقبل !! (تفاصيل صادمة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

تفيد الخرائط الجوية في دائرة الارصاد الجوية بوجود مؤشرات لمنخفض خماسيني جديد وحالة عدم استقرار جوي مطلع الأسبوع المقبل، تعمل إدارة الأرصاد على متابعتها وتطور مستجداتها.



قال مدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد آل خطاب، إن عدد المنخفضات الخماسينية التي تأثرت بها المملكة الموسم الحالي والتي تحمل في طياتها عادة غبارا وأتربة عالقة وأمطارا، تعتبر أعلى من المواسم السابقة.



وبين آل خطاب بتصريحات ، أن الأجواء الخماسينية التي تسود المملكة مع فصل الربيع تنتهي عادة في العاشر من شهر أيار.



ونوه إلى أن معدل المنخفضات الخماسينية مع بداية فصل الربيع 5 منخفضات تختلف من موسم لآخر زيادة أو نقصانا.



ووفق آل خطاب فإن الأجواء المتقلبة التي تعيشها المملكة هذه الفترة ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة والشعور بالأجواء الباردة رغم سطوع الشمس واستقرار الأجواء عموماً، ستنتهي بعد منتصف أيار الحالي، لتبدأ تقلبات الطقس بالتلاشي وتعود درجات الحرارة للاستقرار.



وبحسب مدير الأرصاد فإن فصل الربيع الذي تعيشه المملكة حالياً ينتهي بحلول الانقلاب الصيفي في الحادي والعشرين من شهر حزيران المقبل، فيما ينتهي الموسم المطري منتصف أيار الحالي.

