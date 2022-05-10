شاهد .. سألوا الفنانة المصرية هنا الزاهد عن معنى التاتو المطبوع في جسدها فأجابت دون خجل !!

انت الان تتابع خبر سألوا الفنانة المصرية هنا الزاهد عن معنى التاتو المطبوع في جسدها فأجابت دون خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

في أسئلة صريحة من جمهورها ورد جرء منها ودون خجل سأل أحد متابعي هنا الزاهد الفنانة عن معنى التاتو المطبوع على ظهرها.

جاء ذلك بعد ان كانت الفنانة قد فتحت مجالاً لطرح الأسئلة مع جمهورها العريض على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وترجمت الفنانة ما كُتب على ظهرها "التاتو" بالقول: "الحب والمحبة هما أجمل شيء في العالم، باللغة الفرنسية".

وفي إجاباتها كانت قد أكّدت هنا الزاهد أنها تعاني الكثير عند شراء خواتم النساء بسبب نحافة أصابعها وتضطر لارتداء خواتم الأطفال.

كما وتحدثت الفنانة عن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022 وسبب غيابها عنه في مفاجأة لم تكن متوقعة.