أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 129 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية

قوى العدوان ترتكب 129 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكريةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 129 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 48 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، تعز، الضالع والبيضاء.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في منطقة مكيراس بمحافظة البيضاء ومنطقة دشمة بمديرية حيران بمحافظة حجة.

وذكر أنه تم تسجيل 56 خرقا بإطلاق نار كثيف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وصعدة وحجة وتعز والضالع وما وراء الحدود.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد بين المصدر أنه تم رصد 23 خرقاً بقصف مدفعي، على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمأرب وغرب حرض بمحجة والبرح وحومرة والضباب ومقبنة بتعز وشعبة نعاض بمنطقة الظهرة بالجوف، والفخيدة والمتجرف وجنوب العمود في وادي جارة بجيزان.

