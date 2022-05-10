شاهد .. سألوا رياض محرز لماذا لا تسجد بعد تسجيل الأهداف مثل محمد صلاح ؟؟ لن تصدقوا ماذا قال وكيف أجاب بجرأة صدمت الكل !!

انت الان تتابع خبر سألوا رياض محرز لماذا لا تسجد بعد تسجيل الأهداف مثل محمد صلاح ؟؟ لن تصدقوا ماذا قال وكيف أجاب بجرأة صدمت الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

تلقى قائد المنتخب الجزائري ولاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز سؤالا محرجا من مراسل تلفزيزني.

في لقاء سابق للنجم الجزائري رياض محرز سأل المراسل رياض لماذا لا تسجد بعد تسجيلك للأهداف مثل ما يفعل محمد صلاح أنت مسلم مثله؟.

ورد رياض محرز قائلاً: " نعم أنا مسلم مثله ولاكن الله أعلم بالسرائر وما بداخلنا أنا أشكر الله داخل نفسي بعد تسجيل كل هدف اشكره بقلبي لا أريد أن أشهر نفسي أمام الكاميرات وأنا لا أسجد لكي أنا إعجاب بعض المسلمين.

واختتم: "ما بيني وبين الله اكبر من ذلك هو يعلم ما بداخلي ويعلم ما أقول داخل نفسي فقال له المراسل ماذا تقول وقتها فرد محرز "أقول الحمد لله يارب زدني لكي أقدم الأفضل.

في سياق متصل، وصلت سجدة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعد تسجيله الأهداف في الملعب للمحاكم.

وكشف مراسل وكالة "رويترز"، لاورنس هورلي، أن سجدة محمد صلاح بعد الأهداف أصبحت موضع جدل وحديث بالمحكمة الأمريكية العليا، بعد أن استشهد بها محامي مدرب مسلم في أمريكا.

وأوضح لاروس أن القصة بدأت بتحويل مدرب مسلم لفريق مدرسة ثانوية إلى المحكمة؛ بسبب سجوده مع لاعبي فريقه احتفالا في المباريات، والمحكمة اعتبرت هذا رمزا دينيا ولا يصح.

وقال محامي المدرب إن هذا الأمر شيء عادي، معللا ذلك بما يفعله نجمنا محمد صلاح، قائلا: "صلاح يسجد بعد كل هدف يسجله في كل ملاعب العالم، ولا يحدث له أي مشكلة، فهو ملهم للجميع، ويتأثر به الجمهور".