شاهد .. طليق النجمة ليلى علوي يفضح أمام الملأ السرّ الصادم وراء طلاقها وطردها من شقته !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر طليق النجمة ليلى علوي يفضح أمام الملأ السرّ الصادم وراء طلاقها وطردها من شقته !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

ما لا يعرفه الكثيرون أن الفنانة المصرية الكبير ليلى علوي كانت قد تزوجت من منصور الجمال، عام 2007.

وجاء الزواج وقتها رغم فارق السن الذي كان بين الثنائي إذ كانت علوي تبلغ من العمر وقتها 45 عاما، بينما منصور الجمال يبلغ 63 عاما.

وفي حقيقة الأمر استمر الزواج لمدة 8 سنوات، إلى أن زادت الخلافات بين الزوجين المختلفان في كلّ شيء.

ولعل سبب الطلاق المشاكل جاءت بسبب تدخين ليلى للسجائر، وهو ما كان يثير إزعاج رجل الأعمال منصور الجمال، الامر الذي أدى لحدوث عراك عنيف بينهما أدى إلى الطلاق، وترك شقتها في الزمالك وهي رواية الزوج وفقاً لمصادر إعلامية

لكن من جانبها رفضت ليلى علوي الحديث عن الأسباب الحقيقية وراء طلاقها من زوجها، رجل الأعمال منصور الجمال، واكتفت بقول هذا يخصها وحدها .