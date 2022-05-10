شاهد .. بعد إنتهاء رامز موفي ستار.. هذا هو الشخص الوحيد الذي رفض الظهور في البرنامج رغم المبلغ الخيالي الذي دفع له.. من يكون؟ (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر بعد إنتهاء رامز موفي ستار.. هذا هو الشخص الوحيد الذي رفض الظهور في البرنامج رغم المبلغ الخيالي الذي دفع له.. من يكون؟ (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف مقدم البرامج الرياضية محمد شبانة قبل شهر رمضان عن عرض لا يصدق قدمه رامز جلال إلى المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم كارلوس كيروش، تبلغ قيمته 8 ملايين جنيه مقابل الوقوع ضحية لمقلبه رامز موفي ستار، ولكن الأخير رفض.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات سابقة، إن كيروش رفض الظهور في برنامج رامز جلال، مقابل نصف مليون دولار، لأنه كانت لدى المنتخب المصري مباراة حاسمة ضد السنغال والذي انتهت بتأهل السنغال لنهائيات كأس العالم وخروج منتخب مصر.

وأوضح: "رأى كيروش أن المنتخب كان مقبل على مرحلة حاسمة ومصيرية في تاريخه للتأهل إلى كأس العالم، وهى فترة تحتاج تركيزا من جميع الأطراف، كما أن الظهور في برنامج مقالب بعد انتهاء الدور الحاسم مهما كانت النتيجة فيه استهتار بمشاعر المصريين في حالة الإخفاق أو استغلال الإنجاز لتحقيق مكاسب خاصة في حالة التأهل"

الجدير بالذكر أن فكرة برنامج رامز جلال هذا العام كانت حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم، ولاقى البرنامج استحسان الكثير من المتابعين بحسب الأرقام والمشاهدات.