شاهد .. ما حدث مع منة فضالي في ليلة طلاقها صدم الكل.. سألوا زوجها عن السبب فكشف سرها الخطير والذي أخفته لسنوات !!

انت الان تتابع خبر ما حدث مع منة فضالي في ليلة طلاقها صدم الكل.. سألوا زوجها عن السبب فكشف سرها الخطير والذي أخفته لسنوات !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

برغم ملامح وجهها الملائكي والجميل، إلا أن الفنانة منة فضالي لم تكن محظوظة في زيجتها الوحيدة، بل إنها تعرضت للضرب المبرح في ليلة الطلاق.

وما لا يعرفه الكثير عن منة فضالي أنها تبلغ من العمر 38 عامًا ، فهي من مواليد 1983 ، وقد تزوجت مرة واحدة سرًا من الملحن محمد ضياء ولكن هذه الزيجة لم تستمر سوى 7 شهور .

وقالت منة وقتها أن زوجها مارس عليها الكثير من التجاوزات حتى وصلت للضرب لأكثر من مرة الأمر الذي انتهى بالطلاق.

وخرج محمد ضياء للحديث عن زواجه من الممثلة منة فضالي والأسباب التي أدت لانفصالهما لاحقاً.

ضياء بين خلال حلوله ضيفاً على برنامج “نص الكلام” الذي قدمته الإعلامية راغدة شلهوب عن حقيقة ضربه لفضالي.

وبين الملحن المصري إلى أنه زواجه رغم كونه عرفياً إلا أنه كان مكتمل الأركان والشروط وتم بموافقة فضالي ووالدتها.

سبب طلاق منة فضالي عن محمد ضياء:

كما كشف عن سبب انفصاله عن الفنانة منة فضالي نافياً أن يكون السبب عملها في الفن أو لباسها أو غير ذلك.

ضياء أوضح بأن سبب الانفصال كان بسبب صورة شاهدها لها وهي بملابس مكشوفة لم تعجبه وغير التي اتفق معها عليها.

ضياء علق على حقيقة ضربها بالقول “أقسم بالله عمري ما ضربتها ولا مرة، وعشان أقسمت بس زقيتها زقة عشان كنت عاوز أعدي بس