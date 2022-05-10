انت الان تتابع خبر اتفرج بالصور: جنود أمن في عدن يرتدون هذه البزات العسكرية للمرة الأولى منذ أعوام.. عليها هذا العلَم (صور) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجنود في مديرية الشيخ عثمان بعدن وهم يرتدون بزات عسكرية وعليها علم الوحدة اليمنية.

الصور نشرتها السلطة المحلية بالشيخ عثمان تُظهر لأول مرة من سنوات، جنود أمن يرتدون بزات عليها شعارات "الوحدة اليمنية" خلال حملة لإزاحة اللاجئين الاثيوبيين South24.

ويعارض الانتقالي أي مظهر من مظاهر الوحدة اليمنية في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرته.