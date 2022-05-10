شاهد .. مين أكثر واحد نفسك تتزوجيه ؟؟ النجمة هيفاء وهبي خرجت عن صمتها وأجابت دون ذرة خجل !!

انت الان تتابع خبر مين أكثر واحد نفسك تتزوجيه ؟؟ النجمة هيفاء وهبي خرجت عن صمتها وأجابت دون ذرة خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في لقاء قديم ببرنامج «قسمة ونصيب» الذي تم عرضه على فضائية الـ«ال بي سي» عن مواصفات فارس أحلامها.

وفي سؤال للمذيعة رولا بهنام حول المواصفات التي تتمناها في زوجها المستقبلي، أكدت هيفاء وهبي على ضرورة أن يحترم أمه ويحبها، وأن يتقبل هيفاء بحسناتها وسيئاتها، كما ستتقبّله هي على حسناته وسيئاته.

وتزوجت هيفاء وهبي مرتين بشكل رسمي ومعلن في حياتها، الأولى كانت من نصر فياض نجل عمها، والذي تزوجته عام 1990، وتطلقت منه عام 1994 بعد أن رزقت منه بابنتها الوحيدة زينب عام 1992.

وبعد الشهرة التي حققتها هيفاء وهبي، تزوجت مرة أخرى عام 2009 من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، واستمر الزواج لمدة 3 سنوات، وانفصلا بعدها عام 2012.