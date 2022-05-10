شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. شيرين عبد الوهاب حامل بطفل حسام حبيب.. والد الفنان كشف تفاصيل علاقتهم دون خجل !!

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. شيرين عبد الوهاب حامل بطفل حسام حبيب.. والد الفنان كشف تفاصيل علاقتهم دون خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار تتحث عن حمل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بطفل حسام حبيب وكذا عودة الفنان حسام حبيب إليها.

جاء ذلك بعد أن أكدت الأخباء أنه كان في انتظارها أمام إحدى بوابات مطار القاهرة أثناء عودتها من الإمارات بعد إحيائها حفل عيد الفطر المبارك هناك.

وتعليقاً على كلِّ هذا كان قد ردّ حسين حبيب والد حسام دون خجل في تصريحات صحافية على تلك الأخبار.

والد الفنان المصري أكّد أن شيرين وحسام لم يتزوّجا رسمياً بعد، وهما الآن مجرد صديقين ويتقابلان في إطار الصداقة، ومن المحتمل أن يعودوا الى بعض قريباً. إذ قال: "أنا سلّمت على شيرين في عزاء جدة حسام حبيب في المقابر وبينّا كل خير والعلاقة طيبة".

هذا وكانت قد أثارت شيرين عبد الوهاب الجدل بظهورها ببطن منتفخ، ما دعا الجمهور للاعتقاد بأنها حامل ورغم نفيها إلا أن الأخبار تواصلت.