شاهد .. ما قاله عن النبي محمد صدم الكل.. أنكشاف الديانة الحقيقية لنجم الأكشن فان دام والذي حاول أخفائها !!

انت الان تتابع خبر ما قاله عن النبي محمد صدم الكل.. أنكشاف الديانة الحقيقية لنجم الأكشن فان دام والذي حاول أخفائها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

شارك النجم العالمي فان دام في الموسم الرمضاني الماضي في برنامج المقالب الشهير رامز موفي ستار.

وتقمص فان دام دور بطولة فلم أكشن حيث يتم استدعاء نجم وإقناعه بأنه سيشاركه في بطولة الفيلم، قبل أن يتفاجأ بوقوعه في الفخ.

وبعد مشاركة فان دام أصبح حديث مواقع التواصل ومحل اهتمام الجمهور، خاصة بعد حديثه عن النبي محمد والإسلام.

وحينها فاجأ جان كلود فان دام، ملايين المشاهدين عندما تحدث عن شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أثناء استضافته في لقاء سابق على قناة MBC.

وقال فان دام “كان النبي محمد على قدر عال من الذكاء، كان يعلم ما هو جيد للمستقبل وللجسد، لذا انظروا إلى الطعام في الماضي، فستجدون كل شيء مفيدا”.

وأضاف “اقرأوا أكثر عن الموضوع ستجدون الكثير من الأشياء الجيدة عن المسلمين”.

فان دام يعتنق المسيحية الكاثوليكية وكانت لديه ميول انتحارية، وصرح بحسب موقع "very will mind" أنه لم يكن لديه أي أسباب للعيش، لم يكن متحمسا لأي شىء.