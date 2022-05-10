أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يلتقي قيادة واعضاء منتدى شباب الميثاق بذمار

رئيس المؤتمر يلتقي قيادة واعضاء منتدى شباب الميثاق بذمارالتقى الشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ومعه النائب الأول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي والدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المؤتمر والأمين العام الاستاذ غازي احمد علي محسن والامناء المساعدين الشيخ خالد الشريف والشيخ جابر غالب والأستاذة فاطمة الخطري ورئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار حسن عبدالرزاق قيادة منتدى شباب الميثاق بمحافظة ذمار .

وفي اللقاء رحب رئيس المؤتمر بالحاضرين في اللقاء مهنئا إياهم بعيد الفطر المبارك واقتراب العيد الوطني للجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية ومن خلالهم إلى كافة قيادات وشباب المؤتمر في مختلف محافظات الجمهورية .

وأشار أبوراس إلى أن محافظة ذمار كانت وستظل هي رمز التاريخ والأصالة وقلب اليمن النابض ولها مكانة خاصة في قلوب كل اليمنيين.

وأكد أن المؤتمر واجه ولا يزال الكثير من التحديات والأزمات والمؤامرات من الخارج والداخل ومع ذلك ظل صامدا ومتماسكا لانه حزب لا يؤمن بالمذهبية ولا بالطائفية ولا بالقروية ويؤمن بشيء واحد هو اليمن بعد الله ولذلك فهو يرفض العدوان الخارجي على الوطن ويقف بمواجهته..

وأوضح رئيس المؤتمر أن هدف العدوان الان بات أوضح من اي وقت مضى وأكد بالدليل أن هدفه تقسيم وتمزيق اليمن وتدمير كل ما بناه وحققه خلال الفترات الماضية في مختلف المجالات .

وحيا أبوراس صمود المؤتمريين والمؤتمريات وثباتهم على مواقفهم التنظيمية والوطنية رغم المعاناة التي يواجهونها مثلهم مثل بقية أبناء الشعب اليمني .

من جانبه أشار القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة ناجي القوسي إلى أن هذا اللقاء يأتي لتجسيد اهتمام رئيس وقيادة المؤتمر بالشباب ودعمهم مهما كانت الصعاب والتحديات .

هذا وكان رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار حسن عبدالرزاق تحدث في بداية اللقاء مؤكدا أن المؤتمريين في محافظة ذمار سيظلون يجسدون النهج المؤتمري التنظيمي والوطني في مواجهة العدوان والتآمر الذي يحاول النيل من سيادة اليمن واستقلاله .

كما تحدث في اللقاء رئيس واعضاء منتدى شباب الميثاق مؤكدين أنهم سيظلون يجسدون مواقف المؤتمر التنظيمية والوطنية في مواجهة العدوان والمؤامرات التي تستهدف اليمن ووحدته واستقلاله .

وشددوا على التفافهم خلف قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه الشيخ صادق بن أمين أبوراس وتأييدهم ومباركتهم بكل القرارات والخطوات التي يتخذها في سبيل الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية وتماسكه في مواجهة المؤامرات التي تستهدفه.