شاهد .. إصابة لقاء الخميسي بالشلل تصدم قلوب محبيها.. والكل يسأل الله أن يشفيها والسبب مؤلم وغير متوقع !

انت الان تتابع خبر إصابة لقاء الخميسي بالشلل تصدم قلوب محبيها.. والكل يسأل الله أن يشفيها والسبب مؤلم وغير متوقع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأحاديث عن إصابة الفنانة الشهيرة لقاء الخميسي بالشلل لفترة بعد إصابتها بتمزق عظلي وهو ما أكّدته.

وقامت الخميسي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" بنشر صورة لها من داخل صالة الألعاب الرياضية كشفت من خلالها عن تعرّضها لإصابة في قدمها أثناء ممارستها الرياضة.

وكتبت الخميسي على الصورة معلّقة: "قبل الإصابة"لتكشف عن نوع الإصابة، في تصريحات صحافية.

وأكّدت الفنانة أنها تعرّضت لتمزق في أربطة القدم أثناء أدائها حركة عنيفة وهو ما يسبب شللاً للقدم لفترة.

هذا وسرعان ما تفاعل الجمهور مع الصورة، وتلقّت العديد من التعليقات التي تدعو لها بالشفاء العاجل.

في السياق الفني كان مسلسل "إجازة مفتوحة" آخر أعمال لقاء الخميسي الدرامية، وهو من نوعية أعمال الـ40 حلقة، وقد حققت نجاحاً باهراً من خلال الشخصية المركّبة التي قدمتها فيه.