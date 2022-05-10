شاهد .. بفستان مكشوف من الأسفل.. رانيا يوسف تفجر الأنترنت بإطلالة صارخة وغير مسبوقة وتستعرض وشم في جسدها ! (صور)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ صوراً جديدة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي من أحدث جلسة تصوير لها.



وظهرت رانيا يوسف بفستان من المخمل باللون الأحمر الداكن، ومن الناحية الجمالية طبقت رانيا يوسف مكياجاً ترابياً كما حرصت على وضع أحمر شفاه داكن بدرجة أقرب للأسود وأبقت شعرها الأسود منسدلاص على كتفيها، وحمل وجهها تعبير الحزن في جميع الصور، بعكس صورها في الجلسات السابقة التي تميل فيها للألوان الفاتحة والفرح.

وتفاعل المتابعون مع الصور وأثنوا على جمالها وحسن إختيارها.