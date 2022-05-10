شاهد .. النجمة ياسمين صبري.. طلقها أبو هشيمة ’’ليلة العيد‘‘ بعدما اختارت أحمد عز فانتقمت بطريقة لا تخطر على بال ابليس !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر النجمة ياسمين صبري.. طلقها أبو هشيمة ’’ليلة العيد‘‘ بعدما اختارت أحمد عز فانتقمت بطريقة لا تخطر على بال ابليس !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

فجر خبر انفصال الفنانة المصرية ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر مقربة من النجمين أن الانفصال وقع بسبب تعاقد الفنانة ياسمين صبري على دور البطولة في فيلم «صقر المحروسة» أمام النجم أحمد عز حيث كان يرفض أبو هشيمة عودتها للوسط الفني ووقوفها أمام أحمد عز.

وعقب طلاقها من أبو هشيمة ليلة العيد، حذفت ياسمين صبري جميع الصور التي تجمعها بأبو هشيمة من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت تحرص على مشاركة متابعيها جميع لحظاتها مع رجل الأعمال المصري، والمناسبات التي جمعتهما.

وتعيش الفنانة المصرية ياسمين صبري، حالة من النشاط الفني بعد انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وبدأت أن ياسمين صبري بدأت تحضيرات فيلم “صقر المحروسة” مع الفنان أحمد عز إلى جانب جانب مسلسل “الشادر” مع الفنان أشرف عبد الباقي.

وذكرت مصادر فنية أن ياسمين صبري تواصل تحضيرات فيلم صقر المحروسة، لتبدأ تصويره مع مطلع شهر يوليو المقبل.

وخلال أحداث الفيلم، يقع أحمد عز في حب ياسمين، كما يجسدان شخصيتان حقيقيتان في العصر الإسلامي، ولكن لم يتم تناولهما بشكل درامي من قبل.

يذكر أن ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، واستمر زواجهما عامين كاملين.