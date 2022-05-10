شاهد .. علم أنها أمه بعد أن تزوجها بالخطأ فانتحر فوراً.. لن تصدق مأساة هذه الفنانة المصرية لم يصدقها أحد !! .. من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر علم أنها أمه بعد أن تزوجها بالخطأ فانتحر فوراً.. لن تصدق مأساة هذه الفنانة المصرية لم يصدقها أحد !! .. من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

تمر علينا الكثير من القصص الغريبة في الوسط الفني، تتنوع بين الدراما والكوميديا والمأساة، لكن قصتنا اليوم ليست تشبه أية قصة أخرى، فهي تراجيديا سوداء بامتياز.

هي حكاية النجمة المصرية الحسناء أميرة أمير، والتي لم تتكن تتخيل أن الأقدار ستجعلها ترتبط بنجلها عن طريق الخطأ، قبل أن تحدث الكارثة لها وله فيما بعد.

زواج أميرة أمير من إبنها

من أغرب القصص التي من الممكن أن نسمعها هي زواج أم من إبنها وهذا ما حدث مع أميرة أمير بالخطأ حيث هاجرت أميرة الى أمريكا وهناك عملت كراقصة وتعرفت على شاب يهـ ودي وحدث بينها قصة حب وكان قصة الحب هذه محل سخط ورفض السفارة المصرية والجمهور المصري ولكنها لم تهتم بهذا الهجوم وفور أن عرض عليها الزواج تزوجته.

وبعد الزواج بدأت في التعرف عليه بشكل اقرب ولاحظت أنه يتكلم اللغه العربية أحيانا فسألته عن السبب وعن عائلته ليخبرها أنه مصري الأصل وغير ديانته وهاجر الى إسرائيل حتى يتمكن من الزواج من فتاة يهـ ودية أحبها وحصل على الجنسية الإسرائيلية وتنازل عن المصرية وهاجر الى أمريكا.

وهنا سألته أميرة عن حياته في مصر فأخبرها أنه من مواليد محافظة الشرقية ولاحظت أميرة أنه من نفس المكان الذي كانت تعيش فيه وأخبرها بإسم والده وأنه تزوج من فتاه شديدة الجمال وأصغر منه في السن ولكنها توفيت وقامت خالته بتربيته وهنا سألته أميرة : هل إسمك الحقيقي خالد ؟ فأخبرها بنعم ..ففقدت أميرة الوعي وتدخل في غيبوبة وعندما افاقت أخبرته بأنها أمه فقام خالد بالإتصال بعمته التي أخبرته بكل الحقيقة وأن والدته لم تتوفى وأنها فنانة مشهورة وعلى الفور قام خالد بإلقاء نفسه أمام إحدى السيارات المسرعه لينهي حياته وفي نفس الوقت توفت أميرة أمير لتنهي حياتها بمأساة كما بدأت بمأساة.

5 زيجات في حياتها

تزوجت أميرة أمير 5 مرات وكانت الأولى وهي في سن 16 عام من عمدة قرية بالشرقية وأنجبت منه إبنها خالد وتزوجت كذلك من المطرب الأردني ( غرام شيمة ) وأنجبت منه إبنتها ( عصامة ) وتزوجت من المخرج كمال سليم الذي أخرج لها فيلم ( قصة غرام ) وبعد وفاته تزوجت من المخرج محمد عبد الجواد وأنتهى الزواج بالإنفصال وسافرت الى أمريكا لتتزوج من شخص أرمني الجنسية أصوله مصرية ويستمر الزواج ثلاث سنوات وينتهي بالإنفصال لتعود الى مصر بعد ذلك وتتزوج من ظابط جيش مصري وأنجبت منه ولدين ( أمين وبهاء ) .