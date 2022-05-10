شاهد .. المتحول الإماراتي ’’بدر خلف‘‘ يصعق كل الخليجيين بما فعله بجرأة غير مبسوقة ودون ذرة خجل !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر المتحول الإماراتي ’’بدر خلف‘‘ يصعق كل الخليجيين بما فعله بجرأة غير مبسوقة ودون ذرة خجل !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

أحدث خبير التجميل الإماراتي ​بدر خلف​ ضجة وبلبلة كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي بعدما قام بنشر مقطع فيديو ظهر فيه بإطلالة أنثوية وهو يقوم بغسل ملابسه وهو يقلد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وأطل بدر بفستان قصير وشعر طويل، وهو يتراقص أثناء الغسيل على أنغام أغنية نانسي.



وعلق بدر على الفيديو وكتب: "نانسي مين انا بدرية خانوم".



إنتشر الفيديو بشكل كبير جداً بين الرواد حيث أثار غضب عارماً وتعرض لهجوم كبير وعنيف من المتابعين الذين إنهالوا عليه بالسباب وطالبوا بمقاطعة جميع صفحاته.