شاهد .. مصري مقيم بالسعودية يصدم الكل يبحث عن حل لمشكلته الغريبة .. هذا ما تريده حماتي وأنا مش قادر !! (صورة)

انت الان تتابع خبر مصري مقيم بالسعودية يصدم الكل يبحث عن حل لمشكلته الغريبة .. هذا ما تريده حماتي وأنا مش قادر !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشر مواطن مصري مقيم بالسعودية، استفسارًا أثار الجدل على جروب الجالية المصرية بالسعودية بموقع فيسبوك، يتعلق بـ حماته.

وكتب المصري في المنشور: "لو سمحتم أنا جبت حماتي زيارة، ورافضة تنزل مصر، وعاوزه تقعد للحج، وبتدور على شغل، عملت معاها كل المحاولات علشان تروّح، مقدرتش عليها".



وتابع: "إيه الحل، أعمل بلاغ في الشرطة، وأخلي مسئوليتي، ياريت تفيدوني؟".



وتنوعت تعليقات الأشخاص على المنشور ما بين التأييد والرفض، حيث قال أحدهم: "معقول هو في كده اعتبرها والدتك يمكن مالهاش حد غيركوا".



فيما تابع آخر: "قولها تعالي راجعين كلنا البلد وركبها الطيارة وإرجع أنت شغل مخك".