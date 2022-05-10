شاهد .. مصري مقيم بالسعودية يصدم الكل يبحث عن حل لمشكلته الغريبة .. هذا ما تريده حماتي وأنا مش قادر !! (صورة)

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انت الان تتابع خبر مصري مقيم بالسعودية يصدم الكل يبحث عن حل لمشكلته الغريبة .. هذا ما تريده حماتي وأنا مش قادر !! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)
نشر مواطن مصري مقيم بالسعودية، استفسارًا أثار الجدل على جروب الجالية المصرية بالسعودية بموقع فيسبوك، يتعلق بـ حماته.
وكتب المصري في المنشور: "لو سمحتم أنا جبت حماتي زيارة، ورافضة تنزل مصر، وعاوزه تقعد للحج، وبتدور على شغل، عملت معاها كل المحاولات علشان تروّح، مقدرتش عليها".
وتابع: "إيه الحل، أعمل بلاغ في الشرطة، وأخلي مسئوليتي، ياريت تفيدوني؟".
وتنوعت تعليقات الأشخاص على المنشور ما بين التأييد والرفض، حيث قال أحدهم: "معقول هو في كده اعتبرها والدتك يمكن مالهاش حد غيركوا".
فيما تابع آخر: "قولها تعالي راجعين كلنا البلد وركبها الطيارة وإرجع أنت شغل مخك".