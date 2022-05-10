شاهد .. معلومات صادمة تُكشف لأول مرة عن رحمة أحمد ‘‘مربوحة’’ زوجة الكبير أوي 6 .. لن تصدق ما ظهر للعلن !!

انت الان تتابع خبر معلومات صادمة تُكشف لأول مرة عن رحمة أحمد ‘‘مربوحة’’ زوجة الكبير أوي 6 .. لن تصدق ما ظهر للعلن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

الفنانة رحمة أحمد التي جسدت شخصية «مربوحة» زوجة الكبير أوي 6، فاجئت الجميع، وذلك بعد تألقها بتلقائية وخفة ظل معهودة مما لفت الأنظار إلى الفنانة الشابة التي خطفت أنظار متابعي العمل.

اسمها الحقيقي رحمة أحمد فرج؛ ولدت في 8 مايو 1994، تخرجت من كلية العلوم جامعة حلوان عام 2017 ثم تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأت رحلتها مع التمثيل خلال المسرح الجامعي في كلية العلوم بجامعة حلوان ومنها مسرحية اقتربت النهاية، من إخراج صلاح الدالي، حيث حصلت علي جائزة أفضل ممثلة في جامعة حلوان نفس المسرحية بالإضافة إلى مشاركتها ببعض الأعمال في دار الأوبرا المصرية.

وكان أول ظهور لها بالشاشة الصغيرة عام 2015، من خلال مشاركتها في مسلسل أريد رجلًا، حيث شاركت في الجزء الأول والثاني من المسلسل.

واكتشفها أحمد أمين وظهرت معه مسبقًا في البرنامج التليفزيوني «أمين وشركاه» وقد شاركت في الكثير من أعمال فنون المسرح لدى الهناجر، وعلى رأسها «ديچافو».

كما شاركت رحمة أحمد في مسلسل ليه لأ، مع الفنانة أمينة خليل، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وهاني عادل، وأيضًا تألقت في مسلسل قصر النيل، مع الفنانة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور.

وشاركت في مسلسل إذاعي بعنوان جمال كازوزة عام 2021، من بطولة أحمد أمين، هالة فاخر، سامي مغاوري، حاتم صلاح وظهرت رحمة أحمد بدور مميز في الجزء الثاني، من مسلسل زي القمر، بطولة الفنانة درة، صابرين، آيتن عامر، أحمد حلاوة، ومحسن منصور.

يذكر أن الفنانة تعرضت لوعكة صحية مؤخراً، نقلت على اثرها للمستشفى.