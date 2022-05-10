شاهد .. طالبة تتهم زميلها بهتك عرضها.. وعندما أبلغت إدارة الكلية كانت المفاجأة الذي لم تتوقع حدوثها !! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر طالبة تتهم زميلها بهتك عرضها.. وعندما أبلغت إدارة الكلية كانت المفاجأة الذي لم تتوقع حدوثها !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

اتهمت إدارة كلية موسيقية في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية ، إحدى الطالبات بانتهاك قواعدها ضد ممارسة الجنس ، عقب شكواها بتعرضها للاغتصاب .

وكانت تقدمت طالبة لإدارة الكلية ، بشكوى تٌزعم فيها أنها تعرضت للاغتصاب من قبل زميلها في الكلية .

وبحسب " العربية cnn " ، قالت الطالبة ، أن عقب تقديمها الشكوى ، لم يكن رد إدارة الكلية كما توقعت ، مٌشيره إلى أن الكلية اتهمتها بانتهاك قواعدها ضد ممارسة الجنس قبل الزواج مع صديقها السابق .

وأضافت الطالبة ، أن الكلية طلبت منها التوقيع على اعتراف بممارسة الجنس مع زميلها قبل الزواج خارج الحرم الجامعي، واستكمال دروسها عن بعد أو أن يتم طردها .