شاهد .. امرأة حسناء تسرق طبق شوكولاتة في السعودية .. لن تصدق أين اخفته وصدمت الكل !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر امرأة حسناء تسرق طبق شوكولاتة في السعودية .. لن تصدق أين اخفته وصدمت الكل !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

وثّقت لقطات مصورة، مصدرها كاميرات المراقبة، لحظة سرقة امرأة منتقبة، لطبق شيكولاتة من داخل محل تجاري لبيع الحلويات.

ويبدو من خلال المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المرأة وهي تقف أمام مكان من الأرفف الزجاجية الشفافة، عُرض عليه أطباق حلويات مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، ثم تمسك بأحد الأطباق، وتتوجه به لامرأة أخرى كانت تنتظرها على مسافة قصيرة.

وأوضح المقطع المرأة السارقة وهي تخفي الطبق مع زميلتها المنتقبة أيضًا، داخل عباءتها ثم تتوجهان للخارج وكأن شيئًا لم يكن.