شاهد .. مفاجأة مزلزلة.. الموت يفجع الفنانة ’’أصالة نصري‘‘ بشكل مُفاجئ والحزن يخيم على قلوب محبيها !

انت الان تتابع خبر مفاجأة مزلزلة.. الموت يفجع الفنانة ’’أصالة نصري‘‘ بشكل مُفاجئ والحزن يخيم على قلوب محبيها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

نعت الفنان السورية أصالة وفاة مدربها الرياضي المصري أنس أبو هاشم لاعب فريق الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش والذي وافته المنية صباح أمس الجمعة بشكل مفاجئ .

حزن وصدمة

وعبرت اصالة في منشور لها عبر " انستجرام " ، عن حزنها وفجعتها عقب معرفتها خبر وفاة مدربها ، قائلة :" أكتر من ستّ سنين أنّوس بيدرّبني وبيهتمّ فيني وبكلّ الناس اللي بيحبهم وحتًى بيعرفهم .. خبر اليوم موّتني قتلني صدمني مو مصدقه إنّه صديقي وأخي الطيّب خلص راح !! ".

وتابعت :"من أقل من شهر حاكاني وكان زعلان مني لأنّي أهملت تماريني وما بروح على الجيم ووعدته نرجع نتدرّب وأدخل الأولمبياد ( على سبيل الضحك) وأنس حبيبي المدرًب الرياضي العظيم الحنون الكريم كان بيهتم بجميع أنواع البشر وهالشي بالنسبة إلي مطمئن لأنّه بيدلً على صدق ونقاوة المهتمّ الحنون ".

صديق حنون ومخلص

واضافت :" واليوم وصلني خبر إنه توفّى !! هالقمر الطيّب خلص راح ومابقى بالحياة موجود .. أنا منهاره بكتب يمكن كلمات غلط بس المهم شعوري يوصل .. أدعوا لصديقي الحبيب الله يرحمه ويعين حبايبه على هالصدمة . مو معقول صديقي الحنون خلص مو موجود جنبي !! يارب ساعدني ".

ونعت أصالة وفاة أنس أبو هاشم في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام تضمن صورة للفقيد كتبت في تعليقها عليها بكلمات مؤثرة : " أكتر من ستّ سنين أنّوس بيدرّبني وبيهتمّ فيني وبكلّ الناس اللي بيحبهم وحتًى بيعرفهم ." .

آخر مكالمة

وتابعت : " خبر اليوم موّتني، قتلني، صدمني مو مصدقة إنّه صديقي وأخي الطيّب خلص راح !! من أقل من شهر حاكاني وكان زعلان مني لأنّي أهملت تماريني وما عدت روح عالجيم ووعدته نرجع نتدرّب وأدخل الأولمبياد ( على سبيل الضحك) " .

وأضافت : " وأنس حبيبي المدرًب الرياضي العظيم الحنون الكريم ما كنت أنا كوني حبيبتكم غايه إله ، بل كان بيهتم بجميع أنواع البشر وهالشي بالنسبة إلي مطمئن لأنّه بيدلً على صدق ونقاوة المهتمّ الحنون .. واليوم وصلني خبر إنه توفّى !! هالقمر الطيّب خلص راح وما بقى بالحياة موجود " .

واختتمت أصالة منشورها معربة عن حزنها الشديد على رحيل أنس أبو هاشم : " أنا منهارة بكتب يمكن كلمات غلط بس المهم شعوري يوصل .. أدعوا لصديقي الحبيب الله يرحمه ويعين حبايبه على هالصدمة المرعبة .. مو معقول صديقي الحنون خلص مو موجود جنبي !! يارب ساعدني " .