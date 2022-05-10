شاهد .. سألوا فنان شهير عن سبب طلاق سلاف فواخرجي وخراب بيتها ففضح سلوكها في بيت الزوج وكشف ما كانت تفعله بكل جرأة !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر سألوا فنان شهير عن سبب طلاق سلاف فواخرجي وخراب بيتها ففضح سلوكها في بيت الزوج وكشف ما كانت تفعله بكل جرأة !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

إثر تواتر الإسئلة عن سبب طلاقهما كان قد فجر فنان عربي شهير مفجّراً ضجة بعد فضحه سبب طلاق سلاف فواخرجي ووائل رمضان وخراب بيتها كاشفاً أسرارً خاصة جداً عن حياتهما الزوجية وهو ما صعق الجمهور.

الفنان عبد القادر منلا وهو فنان شهير كشف أن سبب طلاق سلاف فواخرجي هو أحد المسؤولين الكبار الذين طلبوا من وائل الإنفصال عنها.

هذا ولم يتحدث عن سبب هذا الطلب لكنه قال أن وائل انصاع لأوامر من شخص مهم في سوريا طلب منه الطلاق من سلاف.

وتابع فاضحاً تفاصيل خاصة جداً عن علاقتهما الزوجية مشيراً إلى أن سلاف ووائل كانا يسكنان في منزل والدتها وعند كل مشكلة كانت تقوم بطرده من المنزل

وهكذا قام وائل بالطلب من المقربين بالتواسط معها من أجل العودة إلى المنزل مؤكداً أن شخصيته في هذا الزواج كانت ضعيفة جدا وأنه كان ينفذ ما تأمره به سلاف فقط.

أما عن رسالة الطلاق التي نشرتها عبر صفحتها على إنستغرام بطريقة رومانسية جداً فسخر عبد القادر من سلاف متسائلاً: "بتحبيه ليش طلقتيه؟"

كما أشار ملمحاً أن هذه الرسالة هي فقط أمام الجمهور لكن ما يُخفى في هذه العلاقة أعظم معبراً عن تضامنه الكامل مع وائل رمضان المظلوم في هذه القصة على حد قوله.