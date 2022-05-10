شاهد .. لن تصدق من هي زوجة الفنان الراحل زين العشماوي.. نجمة كبيرة من جيل العمالقة !! والمفاجأة في هويتها ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي زوجة الفنان الراحل زين العشماوي.. نجمة كبيرة من جيل العمالقة !! والمفاجأة في هويتها ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان زين العشماوي نجم من أشهر نجوم السينما التي أستطاع أن يعيش فى ذاكرتنا حتى الآن رغم مرور 88 عام على غيابه.

وبرع الفنان زين العشماوي فى تقديم أدوار الشر والتي أقنع بها المشاهدين بشكل كبير حتى أن المتابعين، رغم هذه الأدوار عكس شخطية الفنان زين العشماوي الحقيقة.

معلومات عن زين العشماوي

ولد الفنان زين العشماوي 8 مايو 1934 فى محافظة دمياط وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، والتحق بفرقه إسماعيل ياسين، وفرقه يوسف وهبي، وعمل في العديد من المسرحيات، انضم إلى فرقه ساعه لقلبك، التقى بالفنانة حورية حسن وتزوجها لكنهما انفصلا في السنوات الأخيرة من حياتها، عمل في مسلسلات " خيال المأته "، " الرمال الناعمة ". برج الحظ، ، كان جميل الملامح، طيبا في " الخطايا "، وشريرا في " اللص والكلاب " و"موعد في البرج"، وفي السبعينات تغيرت ملامحه وشكل أدائه.

أعمال الفنان زين العشماوي

وبرع الفنان زين العشماوي في أدوار الشر والتي أقنع بها المشاهدين بشكل كبير حتى أن المتابعين لم يصدقوا أنه سينجح في أي دور آخر حتى ظهر في دور الضابط المحترم في بعض الأعمال الأخرى والذي أظهره ببراعة في فيلم الخطايا، فعلى الرغم من هامشية هذا الدور في الفيلم إلا أنه أضاف شخصية جديدة إلى الشخصيات التي برع الفنان زين العشماوي في تقديمها.

شارك العشماوى في العديد من الأعمال الفنية الصغيرة، ففي فترة الخمسينات شارك الفنان زين العشماوي في مسرحية بعنوان عايز أحب والتي عرضت في عام 1958، وقام ببطولة هذه المسرحية الفنان محمود المليجي والفنان عبد الفتاح القصري والفنانة خيرية أحمد والفنان استيفان روستي والفنان إسماعيل يس.

وفي عام 1962 ظهر الفنان زين العشماوي في فيلم بعنوان الحقيبة السوداء والذي قام ببطولته الفنان شكري سرحان والفنان أحمد شوقي والفنانة ليلى صادق والفنانة سوزي خيري والفنانة نعيمة عاكف والفنانة أمال رمزي، وتدور أحداث الفيلم حول قصة اختطاف غريبة يتضح أن ورائها تشكيل إجرامي كامل وكان الهدف من الخطف استرداد حقيبة تم إبدالها في أحد القطارات.

ومن المحطات الهامة والرائعة في حياة الفنان زين العشماوي الفيلم الرائع اللص والكلاب، والذي يروي قصة انتقام رجل تم سجنه ظلماً بعد أن قام بعض الأفراد بترتيب التهمة بالكامل، وقام ببطولة هذا الفيلم الفنان شكري سرحان والفنان سمير صبري والفنانة شادية والفنان صلاح جاهين والفنان صلاح منصور والفنان كمال الشناوي، وعرض هذا الفيلم في عام 1962.

وكانت آخر أعمال الفنان زين العشماوي مشاركته في فيلم حالة مراهقة والذي عرض في عام 1990، والذي قام ببطولته الفنان فؤاد المهندس والفنان محمد صبحي والفنان أشرف سيف والفنان محمد أبو العينين والفنانة عايدة رياض والفنانة منيرفا.

زواج الفنان زين العشماوي

تزوج الفنان زين العشماوي مرة واحدة فقط، من الفنانة حورية حسن بعد قصة تعارف طويلة جداً وانجب منها أبنته الوحيدة حنان التى هاجرت مع زوجها وبعد فترة من زواجهما قررا الانفصال وكان ذلك قبيل وفاتها بعدة أشهر.

ولقبت حورية حسن التي لُقبت بـ"المطربة الطائرة" لكثرة سفرها لإحياء حفلات غنائية في الدول العربية، وهي صاحبة أغنية "يا أبو الطاقية الشبيكة" و"من حبي فيك يا جاري".

وفاة الفنان زين العشماوي

بعد صراع كبير مع المرض توفي الفنان زين العشماوي بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة أودت بحياته في الثالث والعشرين من أبريل عام 1991