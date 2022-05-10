شاهد .. الفنان عبدالمجيد عبدالله يصدم الكل بأول رد له على انتقادات محمد عبده .. لن تصدق ما قاله !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر الفنان عبدالمجيد عبدالله يصدم الكل بأول رد له على انتقادات محمد عبده .. لن تصدق ما قاله !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

رد الفنان ، عبد المجيد عبد الله، على تصريحات الفنان محمد عبده التي انتقده فيها ورابح صقر بأنهم لم يطورا أنفسهم في الغناء واتجهوا إلى بعض الأغاني التي لن تدوم طويلاً.

وقال عبدالمجيد عبدالله في لقاء له مع برنامج ET بالعربي : "سأظل تلميذاً للأستاذ محمد شيخ الفنانين هذا وأستاذنا كلنا ورائد وعملاق من البقية وآخر عظماء المغنيين".

وجاء تعليق عبد المجيد عبدالله بعد انتقادات الفنان محمد عبده له من خلال لقاء له مع الإعلامي علي العلياني خلال شهر رمضان في برنامج مراحل والتي هاجم فيها رابح صقر وعبد المجيد عبدالله بالإضافة للراحلين أبو بكر سالم وطلال مداح ثم قدم اعتذاراً بعد ذلك عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.