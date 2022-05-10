شاهد .. خفايا صادمة وراء إنفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن ندى الكامل.. أخيراً مصادر سربت السر المخفي !!

انت الان تتابع خبر خفايا صادمة وراء إنفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن ندى الكامل.. أخيراً مصادر سربت السر المخفي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت تقارير صحفية أن انفصال الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى كامل كان نتجة تعنيه لها.

وأضافت التقارير أن الفيشاوي حاول حلّ النزاع القائم بينهما مراراً وتكراراً، إلا أن ندى الكامل تمسكت بموقفها، وأصرت على الانفصال دون رجعة.

وزعم تحقيق صحفي أن الفيشاوي قام بتعنيف زوجته وكان يعتدي عليها بالضرب والشتائم والألفاظ الخارجة.

وأضاف التحقيق أن ندى الكامل حصلت على حقوقها بشكل كامل بعد طلاقها من أحمد الفيشاوي، وتسلمت مبلغاً كبيراً، لم يتم ذكره، ووصف بأنه: "أغلى طلاق في الوطن العربي يفوق الملايين".

وقامت ندى كامل بإلغاء متابعة أحمد الفيشاوي من حسابها عبر "إنستغرام"، وحذفت جميع الصور التي جمعتهما.

وكانت ندى الكامل قد أعلنت انفصالها عن الفيشاوي بعد زواج استمر 4 سنوات وقالت في منشور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي : “ربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعاده وراحه البال لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا".

وأضافت :" الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا لقد عشت معك أربع سنوات واعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما أملك من حب وتضحيه لكي ترتاح..ولكني اعتقد انك الآن سعيد من غيري ولست تعيس...وأتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة".