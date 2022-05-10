شاهد .. في نفس ليلة الدخلة.. سألوا غادة نافع عن سبب إرجاعها لبيت أمها باكيةً فكشفت بزلة لسان عن السر المخفي وما حدث !!

انت الان تتابع خبر في نفس ليلة الدخلة.. سألوا غادة نافع عن سبب إرجاعها لبيت أمها باكيةً فكشفت بزلة لسان عن السر المخفي وما حدث !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

كانت قد روت الفنانة المصرية غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة، كواليس واقعة غريبة حدثت لها مع زوجها في ليلة زفافها وتسببت في إعادتها إلى أمها في نفس الليلة.

الفنانة غادة عادل خلال حوار سابق ببرنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي» وبعد سؤال للإعلامية أكدّت أنها كانت مرتبطة بوالدتها بطريقة قوية لدرجة أنها كانت تسكن في البيت مع والدتها، ولم تتركها لحظة للسفر أو لقضاء شهر عسل.

كما أكدت بكل جرأة ودون خجل أن والدتها كانت متخوفة من زوجها لكونه عراقي الجنسية، قائلة: "كانت خايفة ياخدني ويسافر العراق، بس والله عمري ما سبتها يوم لدرجة أنني بكيت في ليلة الدخلة وجوزي خدني وداني لماما".

وعنها، هي غادة نافع الممثلة المصرية الشهيرة، ولدت في 16 مارس 1965، عمرها 56 سنة، برجها الفلكي هو الحوت.

ولدت في القاهرة بمصر في عائلة فنية، هي ابنة فنانين من عمالقة الفن في الزمن الجميل، والدتها الفنانة والمنتجة ماجدة الصباحي.

ووالد الفنانة هو الفنان الكبير إيهاب نافع ، كان أبيها إيهاب نافع يعمل في المخابرات المصرية.