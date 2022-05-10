شاهد .. لن تصدق حجم ثروة أم كلثوم الفعلية والمخفية عن الكل .. اسمها الحقيقي سيصيبك بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق حجم ثروة أم كلثوم الفعلية والمخفية عن الكل .. اسمها الحقيقي سيصيبك بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

من المسلمات لدى الجميع أن كوكب الشرق أم كلثوم هي صاحبة الصوت الطربي الأصيل الذي ترك بصمة في قلوب الملايين من محبيها و جمهورها.

وقد وافتها المنية و رحلت عن عالمنا يوم الأثنين 3 فبراير 1975م عند الرابعة مساءاً بسبب قصور القلب عن عمر ناهز 71 عاماً في القاهرة، تاركة خلفها إرثًا من الأعمال الفنية التي خلدت ذكراها في مسامعنا حتى يومنا هذا.

أم كلثوم، بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد البلتاجي، المولودة في 4 مايو في قرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية عام 1904، بدأت حياتها الفنية بالغناء في الموالد الشعبية لتنتهي بالوقوف على أكبر مسارح باريس، حيث ذاع صيتها منذ صغرها، وعملت جاهدة طيلة عمرها ليظل اسمها ساكنًا في وجدان الجماهير والأجيال من بعدها.

أسرار في حياة أم كلثوم

ولعل أكثر ما يبحث عنه جمهورها و محبيها دائمًا هي تلك الأسرار التي أخفتها عن وسائل الإعلام ولم تبوح بها حتى وفاتها، والتي من أبرزها حجم ثروتها التي تركتها قبل رحيلها، فما لم يعلمه الكثير أن قيثارة الشرق "أم كلثوم" يرثها "11" شخصًا، بالرغم من أن كل ما تكتلكه هو مجموعة من المجوهرات النادرة وفيلا بالزمالك.

حجم ثروة أم كلثوم

فقبل رحيلها في 3 فبراير عام 1975 أوصت بأن تؤؤل تركتها الفنية لجميع الشعب المصري، أما فيما يخص تركتها الخاصة فأوصت بأن يشترك في إرثها "11" شخصًا من بينهم زوجها الدكتور "حسن الحفناوي" الذي تشرف بأن يفوز بلفقي زوج سيدة الغناء العربي دونًا عن كل الرجال اللذين مروا في حياتها، وأبناء شقيها الشيخ "خالد" وشقيقتها "سيدة".

جدير بالذكر أن السيدة "أم كلثوم" تركت ميراثا لا يتضمن سوى فيلا بالزمالك و 50 فدانًا أرض زراعية وبعض المجوهرات النادرة المصممة من الماس واللؤلؤ الحر، إذ كان معظمها هدايا من الملوك والأمراء العرب، فضلاً عن بعض السندات والأرصدة المالية في عدة بنوك.

الإسم الحقيقي لأم كلثوم

وحسبما أفادت مصادر صحفية، صرح حقيد أم كلثوم خلال أحد لقاءاته أن اسمها الحقيقي هو "أم كلثوم إبراهيم سيد البلتاجى"، وليس فاطمة إبراهيم سيد البلتاجى، حيث أنه مكتوب فى شهادة الميلاد وإعلان الوراثة والعزبة ملكها، واسمها عزبة أم كلثوم ووالدها إبراهيم سيد البلتاجى