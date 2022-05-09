شاهد .. خفايا صادمة وأسرار كبيرة وراء انفصال مي عز الدين عن خطيبها محمد زيدان.. سألوها عن السبب فأجابت بدون خجل وكشفت مالا يعرفه أحد !!

انت الان تتابع خبر خفايا صادمة وأسرار كبيرة وراء انفصال مي عز الدين عن خطيبها محمد زيدان.. سألوها عن السبب فأجابت بدون خجل وكشفت مالا يعرفه أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة مي عز الدين، أنها كانت تعلم بأن خطيبها السابق اللاعب محمد زيدان كان مرتبطًا بعلاقة حب مع صديقة له في الدنمارك، وانفصلا قبل ارتباطهما سويًا.

وقالت االفنانة في وقت سابق خلال لقائها مع الإعلامية "رغدة شلهوب" ببرنامج "100 سؤال"، المذاع على فضائية "الحياة": "بعدها تقابلت مع محمد وارتبطنا، وانفصلنا بعدها، وعاد لصديقته مرة أخرى وتزوجها".

وأضافت، "انتهت علاقتنا بالتليفون لأنه يعيش بالخارج، وكان هناك بينا خلافات كبيرة في الفترة الأخيرة من ارتباطنا، واختلافنا كان في الآراء والطباع، ولم تكن الغيرة وراء انفصالنا، ولكن اختلاف شخصياتنا".

وتابعت، "اختلفنا فترات طويلة، وتناقشنا كثيرًا حول الأمر، واتخذنا قرارًا بالانفصال، لأن كل شخص منا يفكر بطريقة مختلفة، فبعد الخطبة بدأنا في التعرف على بعض أكثر متخطين مرحلة الإعجاب".

ونفت "مي" ما تردد حول تركها لـ"محمد زيدان" بتهديد من صديقته الدنماركية، بعد علمها بارتباطهما، خصوصًا أن القانون الأوروبي يُجرم الجمع بين زوجتين.