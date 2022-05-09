شاهد .. نسرين طافش تفجر الأنترنت بإطلالة نارية من الشاطئ .. والجمهور : زوجة أبو هشيمة الرابعة !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ صورة جديدة لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وأبهرت نسرين متابعيها بإطلالتها الصيفية المتميزة بالألوان الزاهية وهي جالسة على أرجوحة في مكان عام مطل على البحر، وأرفقت نسرين الصورة بتعليق كتبت فيه: "اجمل شي الراحة بعد التعب و النجاح الها طعم حلو من نوع آخر".



وكانت نسرين ردت على الانتقادات التي طالتها عن دورها في مسلسل "جوقة عزيزة" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2022.



وكتبت نسرين طافش عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "لما الاستاذ الكبير محمد ملص المخرج المبدع و عراب السينما السورية و من اهم صناع السينما العربية يقول رأيو بمسلسل جوقة عزيزة و رأيو بأدائي لشخصية عزيزة أكيد رح يكون وسام و شهادة كبيرة بفتخر فيها من أستاذ و تاريخ كبير علم كتار الإبداع و الاختلاف و التميز".



وأضافت: "بدي اشكر كمان الناقد الفني المخضرم الأستاذ الكبير محمد حبوشة على رأيو اللي بعتز فيه خاصة انو من انسان مثقف و عين خبيرة، و شكرا للصحفي و الناقد المحترم أحمد الروبي على المتابعة بصدق للتفاصيل و رأيو الغالي، شكرا لجميع النقاد و اهل الصحافة يلي اشادوا بالمسلسل و بشخصية عزيزة"



وختمت بالقول: "يا رب كل الناس تتعلم انو السعادة لنجاح الناجحين هو اول سمات النفوس العظيمة و الراقية قد تختلف الأذواق و هاد طبيعي لكن النجاح يفرض نفسه رغم اي محاولة انتقاص مفتعلة و متعمدة من قبل بعض النفوس لعمل انبذل فيه مجهود كبير إنتاجيًا و فنيًا و حقق جماهيرية كبيرة و نجاح بيكبر القلب".