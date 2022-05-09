شاهد .. ماتت أثناء ممارسة الرذيلة.. العثور على جثة سيدة دون ملابس في مقلب قمامة .. لن تصدق من الفاعل ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر ماتت أثناء ممارسة الرذيلة.. العثور على جثة سيدة دون ملابس في مقلب قمامة .. لن تصدق من الفاعل ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

تمكنت تحريات مباحث الجيزة، من حل لغز العثور على جثة سيدة عارية داخل «جِوال» في مقلب القمامة بمدينة 6 أكتوبر مخنوقة.



وأكدت التحريات أن المجني عليها على علاقة غير شرعية، مع تاجر أثاث قام بخنقها أثناء ممارسة الرذيلة داخل شقته.

وكانت الأجهزة الأمنية في 6 أكتوبر تلقت بلاغاً، من الأهالي بالعثور على جسد سيدة عارية داخل جوال بمقلب قمامة، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبفحص بلاغات التغيب خلال الفترة الماضية، تبين أن فتاة 19 سنة، تقدمت ببلاغ باختفاء والدتها منذ يومين بدائرة قسم ثان 6 أكتوبر.



وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وقام بتفريغ الكاميرات الموجودة في مكان العثور على الجثة، وتبين بالتحريات أن تاجر أثاث وراء ارتكاب الواقعة، وتم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وأكد المتهم أمام الأجهزة الأمنية بعد القبض عليه، أنه تربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها منذ فترة، وقام بخنقها أثناء ممارسة الرذيلة، بعد أن غافلته واستولت على أموال من بين طيات ملابسه، مشيرا إلى أنه وضع الجثة في جوال ونقلها بـ«تروسيكل» عند مقلب قمامة.