شاهد .. ياسمين صبري تفجر ضجة وتتنازل عن شيء لم يمكن متوقع مقابل طلاقها من أبو هشيمة .. و الجمهور مصدوم ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تفجر ضجة وتتنازل عن شيء لم يمكن متوقع مقابل طلاقها من أبو هشيمة .. و الجمهور مصدوم ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

اثار خبر انفصال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عن زوجته الفنانة ياسمين صبري الجدل، بعد زواج دام لأكثر من عامين.

وبعد انفصال الثنائي، قامت ياسمين صبري بـ إلغاء متابعة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”ـ وحذفت الصور التي تجمعه بها.

واكدت بعض المواقع الاعلامية أن ياسمين صبري تنازلت عن جميع حقوقها الشرعية، لـ الطلاق من رجل الأعمال أبو هشيمة.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري تشارك الفنان احمد عز في عمل فني جديد يحمل اسم “صقر المحروسة”، من إخراج أحمد علاء الدين