شاهد .. هذه الطفلة الصغيرة كبرت و أصبحت فنانة شهيرة تزوجت وزيراً .. خمنوا من تكون ؟؟ (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة الصغيرة كبرت و أصبحت فنانة شهيرة تزوجت وزيراً .. خمنوا من تكون ؟؟ (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل صورة لفنانة شهيرة في مرحلة الطفولة بدت فيها طفلة بريئة وجميلة.

وتعود الصورة للفنانة جوليا بطرس وظهرت فيها بكامل عفويتها، وتناقل الصورة عدد كبير من محبيها.

وبعد التدقيق في الصورة، نلاحظ أنّ هناك شبهًا في الملامح بين جوليا الصغيرة والكبيرة.

وحملت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، لقب زوجة الوزير، بعدما عُيّن زوجها الدكتور إلياس بو صعب، وزيراً للتربية والتعليم العالي في لبنان قبل سنوات.

يذكر أن الفنانة جوليا بطرس مبتعدة في الفترة الأخيرة عن الظهور الإعلامي وفجعت أواخر ديسمبر الماضي بوفاة والدتها.