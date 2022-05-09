شاهد .. سألوا النجمة ناهد السباعي عن سبب طلاقها فوراً في ليلة الدخلة ! فأجابت بجرأة غير مبسوقة وكشفت ما حدث !

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة ناهد السباعي عن سبب طلاقها فوراً في ليلة الدخلة ! فأجابت بجرأة غير مبسوقة وكشفت ما حدث ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

ولدت النجمة ناهد السباعي في 25 مايو عام 1987، وهي أبنة لأسرة فنية بأكملها أبا عن جد، فالمنزل بأكمله يعشق الفن والتمثيل.

فوالد الفنانة الشابة ناهد السباعي هو المخرج مدحت السباعي، و والدتها هي المنتجة ناهد فريد شوقي، و خالتها هي النجمة رانيا فريد شوقي، و الجدير بالذكر إنها حفيدة كل من الفنان الكبير الراحل الذي لقب بوحش الشاشة الفنان فريد شوقي، و الفنانة الكبيرة هدى سلطان.

تطور موهبتها والدروس التي تلقتها

درست الفنانة ناهد السباعي في معهد السينما وتخرجت منه بسبب عشقها للتمثيل وتشجيع والدتها عليه.

كما قدمت ناهد السباعي أربعة أفلام قصيرة بالمعهد، و تلقت دروسا بورشة النجم محمد صبحي، في محاولة لتطوير ادائها وموهبتها، فكما ذكرت في أحد حرارتها بأن الفن لايعرف الواسطة وأن بدون الموهبة لا يستطيع الشخص الاستمرار في عالم الفن وكسب حب الناس.

الأعمال التي اشتركت بها ناهد السباعي

قدمت الفنانة ناهد السباعي العديد من الأعمال الفنية التي نالت عنها جوائز بعد ذلك، ولكن أول الأعمال التي شاركت بها كان فيلم “من نظرة عين” ، وهو فيلم من إخراج إيهاب لمعي عام 2003، وشاركت به عمرو وأكد وبسمة منى زكي.

وبعد ذلك شاركت في مسلسل “صرخة أنثى” مع داليا البحيري وطارق لطفي ومن إخراج رائد لبيب، وعام 2008 شاركت في مسلسل “7 شارع السعادة”.

و عام 2009 شاركت في فيلم “احكي يا شهرزاد” الذي أدت فيه دور مهم وأثار الجدل ولفت النظر إليها بشكل كبير وعام 2010 شاركت في مسلسل “الحارة”، و فيلم “678” وفيلم “البصرة”.

وعام 2011 شاركت في مسلسل “الجامعة” وفيلم “اكس لارج”، الذي قدمت به دور كوميدي مثير للجدل أيضا،و عام 2012 شاركت في مسلسل “فيرتيجو”،و فيلم “ساعة ونص” وفيلم “بعد الموقعة”، كما شاركت في فيلم يوم للستات مع المخرجة كاملة أبو ذكري وشاركت في مسلسل ذات بطولة النجمة نيللي كريم.،ومسلسل الحارة ومسلسل السبع وصايا.

تركها لحفل زفافها قبلها بساعات.

أما عن أهم المحطات في حياة ناهد السباعي، والفترة التي أثارت فيها الجدل كثيرا، هي تركها لحفل زفافها قبلها بساعات، حيث أخبرت والدتها بإنها غير مستعدة لتلك الخطوة فقررت أن لا تتم الحفل وقررت الرحيل قبله بساعات، ولم يعرضها أحد في هذا القرار، كما تفهم طليقها ذلك الأمر.

وقالت «السباعي» خلال لقاء سابق ببرنامج الإعلامية منى الشاذلي «معكم»: «تلقيّت رسالة من شقيقي المتوفى، منعتني من الزواج»، و«تحدّثتُ مع الله وطلبت منه أن يرشدني إلى الطريق السليم»، وناجيته قائلة: «يا رب أنا مش فاهمة ومش عارفة أختار إيه»، ثم أرشدني لهذا الطريق، إضافة إلى رسالة شقيقي.

وكان هناك تسريب خلال فترة الانفصال أفاد بأنّ مشاجرة حادة وقعت بين ناهد السباعي وزوجها، ما أدّى لإلغاء حفل الزفاف، الذي كان من المقرّر إقامته في العين السخنة، وعلى إثره تمّ إرسال رسائل اعتذار لكل المدعوين عبر تطبيق «واتساب».