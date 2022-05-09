شاهد .. سألوا نجم الأكشن فان دام عن رأيه الصريح في محمد رمضان وعمر الشريف .. لكن إجابته صدمت كل المصريين !!

انت الان تتابع خبر سألوا نجم الأكشن فان دام عن رأيه الصريح في محمد رمضان وعمر الشريف .. لكن إجابته صدمت كل المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

الفنان العالمي جون كلود فان دام، قال في وقت سابق، إن الفنان الراحل عمر الشريف كان من أبرز ممثلي الأكشن الذي كان يتمنى أن يصبح مثلهم في المستقبل.

وتابع "فان دام" خلال حواره مع برنامج "Yes I'm Famous - أيوه أنا مشهور"، المذاع على إحدى القنوات الفضائية، مساء السبت، أنه بعد مشاهدته منذ أن كان صغيرًا ، فيلم "لورانس العرب" للفنان الراحل عمر الشريف، وهو يحلم أن يصبح مثل عمر الشريف.

وأشار إلى أن هناك العديد من ممثلي الأكشن الأمريكين الذي تأثر بهم من خلال متابعته لأفلام الأكشن منذ صغره، مضيفًا : "كل شخص كان له تأثير خاص في حياتي".

وفي حوار سابق قال فان دام إن أول فيلم شاهده في السينما مع والده كان فيلم «لورانس العرب» للفنان المصري عمر الشريف، وهذا ما جعله ينجذب لجو الصحاري، خاصة أنه نشأ في بيئة بها رجال أشداء مثل العرب، مشيراً إلى أنه يفضل عمر الشريف.

وكان فاندام اجتمع مع محمد رمضان جمع إعلان تلفزيوني سابق بين الفنان محمد رمضان ونجم أفلام جان كلود فان دام.

ولم يغب عن رواد مواقع التواصل الاجتماعي السخرية من الإعلان وانتقاده؛ بعد ظهور بطل أفلام الحركة العالمي فان دام في عدد من المشاهد واللقطات وهو يتعرّض للضرب على يد رمضان.

وعقب تعاونهما في الإعلان التلفزيوني وجه فان دام رسالة إلى محمد رمضان عبر موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي قال فيها إن النجم المصري ممثل عظيم صاحب وجه حسن وجسم لائق، يمكن العمل سويا في الفترة المقبلة.

وقبل عرض الإعلان التلفزيوني في أو أيام شهر رمضان أصدر فان دام تعليقا طريفاً قال فيه هو: “لقد قطعت كل هذه المسافة الطويلة إلى مصر لكي أُري محمد رمضان من هو “نمبر وان” الحقيقي”.

وتربط الفنان العالمي فان دام علاقة خاصة بمصر حيث زارها في 2011 احتفالًا بعيد ميلاده الـ51، كما شارك في أحد إعلانات شركات الاتصالات مع الفنان محمد رمضان العام الماضي.