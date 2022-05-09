شاهد .. 8 أخطاء فادحة ارتكبتها النجمة ياسمين صبري وأدت إلى طلاقها من أبو هشيمة.. لن تصدق ما كانت تفعله !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر 8 أخطاء فادحة ارتكبتها النجمة ياسمين صبري وأدت إلى طلاقها من أبو هشيمة.. لن تصدق ما كانت تفعله !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

أعلنت الفنانة ياسمين صبري انفصالها عن زوجها أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال الشهير وفجرت ضجة على مواقع التواصل الأمر الذي دفع رواد السوشيال إلى التساؤل عن سر انفصالها عن زوجها، خاصة بعد أن نشرت قبل انتهاء شهر رمضان صورًا جمعتهما سويًا.

ورغم أن ياسمين صبري لم تكشف عن أسباب طلاقها من زوجها، إلا أنها أكدت أن الطلاق تم في هدوء شديد وهناك حالة من التفاهم بينها وبين طليقها، تفسير طلاق الفنانة أرجعته الدكتورة مها العطار خبيرة طاقة المكان إلى عدة أسباب وذلك وفقًا لعلم الطاقة بحسب ما ذكرته عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

وأوضحت أن هناك مجموعة من الأخطاء وقعت فيها ياسمين صبري أثناء زواجها، وهو ما أدى إلى حدوث الطلاق، وهي كما يلي:

1- شراء الفنانة لعقد التمساح المصنوع من الماس ولبسه، وهو يحمل طاقة أصحابه القديمة في الموت والطلاق والخسارة.

2- عرض ياسمين صبري لحياتها الشخصية أمام الناس، ولم تفرق بين حياة العمل وحياتها الشخصية، الأمر الذي أدى لإدخال عين الحسد في حياتها الزوجية.

3- في عيد ميلاد ياسمين صبري الأخير، كتبت اسمها على التورتة وقامت بإهانته وإحراقه.

4- استخدمت صورتها هي وزوجها على البالونات والتي انتهت بالفرقعة والطيران.

5- استخدمت الكثير من القلوب في عيد ميلادها سواء بالونات أو على التورتة أو المجسمات، وأهانت هذه القلوب وكانت السبب في وجع قلبها في النهاية.

6- استخدمت الكثير من أشكال النساء في عيد ميلادها على شكل دمى أطفال، وهو رمز لدخول النساء في حياتها الزوجية.

خاتم وسلسلة على شكل فراشة من أخطاء ياسمين صبري 7- التفاخر بمقتنياتها الخاصة أمام الجميع ومنها المائدة الرمضانية الأخيرة قبل أسبوعين من انفصالها، ما يعد أحد أسباب وجود الحسد في حياتها باستمرار.

8 - ارتداء خاتم وسلسلة على شكل فراشة، وهو ما يعد في علم الطاقة تحذيرًا لطيران الشخص أو عقله.

وحذرت خبيرة طاقة المكان من أضرار إهانة أو الصور على التورتة وعلى الشموع، وأيضًا من التباهي بالحياة الشخصية أمام الناس واستخدام الفراشات والقلوب وأشكال النساء في المكان سواء صور أو تماثيل أو عرائس، لأن كل تلك الأشياء السابقة من أسباب وجود الحسد في حياة الشخص وبالتالي تعرضه للكثير من المشكلات