شاهد .. هل فعلاً أحمد حلاوة لم يصلِ لله ركعة واحدة طوال حياته؟! ظهوره بهذه الوضعية فضح كلّ شيء للعلن ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر هل فعلاً أحمد حلاوة لم يصلِ لله ركعة واحدة طوال حياته؟! ظهوره بهذه الوضعية فضح كلّ شيء للعلن ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

لعل الفنان أحمد حلاوة المتوفي منذ أسابيع قليلة عُرف عنه أنه كان ملتزماً دينياً وبخلاف ما يقال عن كونه لم يصلِ له ركعة واحدة إذ ظهر الفنان في أكثر من صورة وهو يؤدي طقوساً دينية تعبر عن تمسكه بالدين والصلاة.

وكثيرة هي الأخبار التي تتناول الجانب الروحي من حياة الفنانين العرب سيما فيما يتعلق بالصلاة فمن الفنانين من لم يكن يصلي أبداً ومنهم من كانت يتقطع في علاقته بربه ومنهم من كان مصلياً.

فالصورة التي نعرضها هنا تقول الكثير عن طبيعة الحياة الدينية للفنان الذي تحدثت أخبار عن كونه قبيل وفاته بلحظات كان محتضناً للقرآن الكريم.