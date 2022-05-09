شاهد .. الجمهور مصدوم من رد الفنان رابح صقر ’’القوي’’ على محمد عبده بعد إهانته له.. لن تستطيع تصديق ما قاله ودون خجل !!

انت الان تتابع خبر الجمهور مصدوم من رد الفنان رابح صقر ’’القوي’’ على محمد عبده بعد إهانته له.. لن تستطيع تصديق ما قاله ودون خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

رد الفنان السعودي رابح صقر على تصريحات فنان العرب محمد عبده، ولكن بشكل غير مباشر، وذلك بعدما أبدى الأخير رأيه في الفن والأغاني التي يُقدمها رابح صقر وطلال مداح وغيرهم من مشاهير الطرب في الوطن العربي.

وغرد رابح صقر عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا: «كلنا نحب محمد عبده، هذا في إسقاطات كثيرة، أستاذنا محمد ع الهادي ع الهادي»، ردًا بذلك على تصريحات الفنان محمد عبده التي أدلى بها مؤخرًا حينما حل ضيفًا على الإعلامي علي العلياني في برنامج «مراحل» المذاع عبر قناة «SBC».

جاءت تغريدة رابح صقر في رد على تغريدة أخرى للناشط السعودي نايف مداخلي الشهير بنايفكو والذي دافع بدوره عن رابح وزملائه من المطربين، قائلًا: «مع تقديري للفنان الكبير محمد عبده، فأغنية طلال مداح وطني الحبيب وأغنية أبو أصيل يا بلادي واصلي أغاني خالدة محفورة في الذاكرة والوجدان.. وهي إرث وطني عظيم .. العبرة ليست بالعدد».

وكان فنان العرب محمد عبده قد أطلق بعض التصريحات التي أثارت جدلًا قال فيها إن طلال مداح وأبو بكر سالم تركا إرثًا غنائيًا غزليًا فقط، ولكنهما لم يتركا إرثًا وطنيًا، مؤكدًا أن الإرث الوطني هو الذي يبقى، وتابع في تعليقه على أغنية «يا بلادي واصلي» وهو يضحك: «هذا وكأنها لشخص يدفع سيارة معطلة... هذا ليس الوطن».

واستكمل في تصريحاته متحدثًا عن أغنية «وطني الحبيب» بأن الأغنية مسروقة، وحاول تأكيد صحة كلامة بمقارنتها بأغنية أخرى، مطالبًا جميع الفنانين بإعطاء المزيد من الجهد والعرق من أجل الوطن، مشيرًا إلى أنه كان يقول رأيه للراحلين منهم في حضورهم وكان اتفرجًا على هذا العهد.

وعقب غضب الجماهير، وجه الفنان محمد عبده اعتذاراً لعائلة الفنانين الراحلين أبو بكر سالم وطلال مداح، وذلك بعد انتقاد البعض له بسبب تصريحاته التي قالها خلال استضافته في برنامج "مراحل" مع الإعلامي على قناة sbc حول زميليه الراحلين عن إرثهما الفني .

وقال محمد عبده ، من خلال مقطع فيديو .." الله يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين وأخص بالذكر أحبائي وأصدقائي وأساتذتي أبو بكر سالم وطلال المداح.. حقيقة هؤلاء الذين شاركتهم وشاركوني أفراحي وأتراحي أدين لهم بالفضل الكبير أني عشت بين تاريخهم وكنت دائما معهم في الأفراح والأتراح".

وأردف: "أتقدم بالاعتذار منهم ومن عشاقهم وجميع أهلهم وذويهم ففي مقابلة من المقابلات الرمضانية التي كانت حادة شوي.. أرجو السماح.. وأرجو من مريديهم وأحبائهم أن يعذروني في ذلك التعبير اللي كان فقط فني".