شاهد .. مصير أليم للنجمة سمية الألفي.. الجمهور مصدوم يسأل من الله الرحمة لها وتعليق غير متوقع من أحمد الفيشاوي !!

انت الان تتابع خبر مصير أليم للنجمة سمية الألفي.. الجمهور مصدوم يسأل من الله الرحمة لها وتعليق غير متوقع من أحمد الفيشاوي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

في خبر أليم أفزع الجمهور المحب تناقلت وسائل إعلامٍ أنباء عن مصير مؤلم للفنانة القديرة سمية الألفية مع مرض السرطان الذي أصيبت به.

وتمثل الخبر الذي دفع الجمهور للترحم علىعليها وسؤال الرحمة لها من الله بوصول مرضها إلى المرحلة الثالثة وبدء تلقيها خمس جرعات من العلاج الكيماوي.

هذا وكان النجم المصري أحمد الفيشاوي نجل الفنانة قد صدم جمهوره الواسع في آخر تعليق له.

وتمثل ذلك من خلال كشفه عن قلقه وخوفه على والدته النجمة سمية الألفي بسبب الأزمة الصحية الصعبة التي تعيشها منذ فترة.

الفيشاوي كان قد شارك متابعيه على تطبيق "إنستغرام" مجموعة صور تجمعه بوالدته من مراحل عمرية مختلفة .

وعلّق عليها برسالة مؤثرة بسبب معاناتها في الفترة الأخيرة من مرض السرطان، كتب فيها: "أحبك في كل الأعوام، أنت كل شيء بالنسبة لي، أنا أتنفس وأؤمن وأنجح بسببك... أشكرك على كل الحب والرعاية طوال الوقت... تعافي سريعاً يا صديقتي، أحبك كثيراً".

والفنانة المصرية القديرة سمية الألفي مصابة بنوع نادر من الأورام السرطانية سيلزمها الخضوع لعلاج كيماوي وإشعاعي.

و كانت قد خضعت لجراحة عاجلة تم خلالها استئصال الخلايا السرطانية من الثدي والغدد اللمفاوية.