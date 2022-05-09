شاهد .. الفنانة دنيا عبد العزيز تكشف أمام الملأ عن علاقتها بزوجها قبل ليلة الدخلة دون ذرة خجل !!

انت الان تتابع خبر الفنانة دنيا عبد العزيز تكشف أمام الملأ عن علاقتها بزوجها قبل ليلة الدخلة دون ذرة خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

اماطت الفنانة الفنانة دنيا عبد العزيز اللثام بكل جراة ودون خجل عن أسباب موافقتها على الزواج من زوجها مصطفى كامل .

وكشفت الفنانة المصرية التفاصيل ردّاً على سؤال الصحافيين مبينة حيثيات العلاقة بينهما قبل الزواج ودخوله عليها.

وقالت الفنانة مبينة طبيعة العلاقة بينها في إشارة إلى متانتها قبل حدوث أي شيء إن: "مصطفى صديق مُقرب لي منذ 12 عامًا، وكنا نتعامل مع بعضنا من منطلق الأخوة، فكان يأخذ رأيي عندما يرتبط بفتاة ما.

وأضافت دنيا في تصريحاتها مؤكدة ً دون خجل: وأنا أيضًا كنت باخذ رأيه عندما أعجب بشخص ما.

ورغم ذلك أشارت الفنانة إلى أن مصطفى كامل: "كان آخر شخص يخطر على بالي أنّ أرتبط به، والعكس صحيح، فنعرف عن بعضنا كل شيء".