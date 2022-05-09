شاهد .. والد النجمة المصرية ياسمين صبري ينفجر باكيا على الهواء: نفسي أكسر الدنيا على دماغها .. لن تصدق ماذا فعلت !!

انت الان تتابع خبر والد النجمة المصرية ياسمين صبري ينفجر باكيا على الهواء: نفسي أكسر الدنيا على دماغها .. لن تصدق ماذا فعلت !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

فاجأ الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، الجمهور بأنه لا يعلم شيء عن انفصال ابنته، ليجدد بذلك الحديث عن أزمتهما مجدداً.

وقال والد الفنانة ياسمين صبري إنه علم بخبر انفصال ابنته عن أحمد أبو هشيمة من خلال المواقع الإخبارية والمنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأضاف: "ليس لدي تعليق على انفصالها"، وذلك بحسب تصريحاته لموقع جريدة الوطن المصرية.

تعليق والد ياسمين صبري على انفصالها من أبو هشيمة جاء بعد أشهر من تبادل الثنائي التصريحات الصادمة بشأن علاقتهما.

وكان الدكتور أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري أعربعن حزنه الشديد، لعدم حضورها وأشقائها حفل زفاف شقيقهم الأكبر، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي خلافات أو ارتباط بأعمال مهمة تحيل دون حضورهم.

وقال والد ياسمين صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي لبرنامج حضرة المواطن: دي حاجات بتخلي الأخوات حزانى من بعض وبالنسبة لابني الوحيد كنت زعلان عشانه وهو بيعيط كل يوم ويقول ليه أخواتي بيعملوا معايا كدا معملتلهمش حاجة وحشة، وهو فعلًا أطيب ابن في أولادي وعايش في أمريكا وبيجي لأخواته في كل مناسباتهم ويقف معاهم.

وأكد أشرف صبري أنه لا يوجد شيء بينهم يمنعها من أن تحضر فرح أخيها إلا أن النفوس متغيرة فقط ، مؤكدة أن المزعج في الأمر هو انهم ليس بينهم أي خلافات " قائلا ابني كان بيبكي ويقول لماذا يفعلون هذا أنا بحبهم وانا كان نفسي اكسر الدنيا علي دماغهم "