شاهد .. هذه الطفلة التي بجانب سمير غانم كبرت و أصبحت من أشهر الفنانات بالوطن العربي.. والمفاجأة ليست واحدة من بناته !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة التي بجانب سمير غانم كبرت و أصبحت من أشهر الفنانات بالوطن العربي.. والمفاجأة ليست واحدة من بناته !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

عادت حسابات فنية نشر صورة لفنانة شابة شهيرة، من مرحلة طفولتها وهي بجوار الفنان الكوميدي الكبير الراحل، سمير غانم، وكان عمرها حين التقاط الصورة لا يتعدى الـ 7 سنوات، حيث ظهرت كطفلة جميلة رقيقة هادئة واقفة بجانب سمورة وهي في غاية السعادة.

الصورة كانت قد نشرتها الفنانة على إحدى منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي حيث انهال جمهورها والمتابعين لحسابها بالتعليقات على الصورة، والتفاعلات بالإعجاب، حيث تفاجئوا من مدى وجود نفس الملامح الطفولية والشبه منذ صغرها وحتى الآن، فهي لم تكبر.

إنها الفنانة الجميلة راندا البحيري والتي قالت إنها واحدة من عشاق الفنان الكبير سمير غانم منذ أن كانت طفلة وحتى الآن، وفقاً لما كتبته كتعليق على الصورة.

وتساءل الجمهور ما الذي جمع بين هاذين النجمين، هل هناك صلة قرابة أم أنها مجرد صدفة أم ماذا؟، لتجيب راندا البحيري على هذا السؤال من خلال تعليقها الذي كتبته على الصورة، فقالت إن هذه الصورة تم التقاطها خلال كواليس إحدى مسرحياته.

وأضافت أنه بعد انتهاء العرض المسرحي مباشرة، دفعت 200 جنيه إلى المسرح والتقطت هذه الصورة، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لجمهور المسرح.