شاهد .. بعد انفصاله عن ياسمين صبري.. لن تتخيل كم عدد زيجات أبو هشيمة.. والمفاجأة في عمره الحقيقي والذي أخفاه عن الكل !

انت الان تتابع خبر بعد انفصاله عن ياسمين صبري.. لن تتخيل كم عدد زيجات أبو هشيمة.. والمفاجأة في عمره الحقيقي والذي أخفاه عن الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/09 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

تساءل الكثير من المتابعين عن عدد مرات زواج أبو هشيمة، بعد انفصاله عن ياسمين صبري، خلال تفاعلهم على انفصاله الأخير عبر مواقع التواصل.

وتباينت الآراء بين الجمهور، فمنهم من استند إلى تصريح سابق لأبو هشيمة أنه تزوج ثلاث مرات، وآخرون قالوا أكثر من ذلك دون استنادهم لأدلة واضحة وحقيقية.

ولكن بالعودة إلى تصريح سابق لرجل الأعمال المصري، فقد قال إنه ارتبط في المرة الأولى من زميلته في الجامعة، وأنجب ابنه ”عمر“ عام 2000، أي أنه يبلغ الآن 22 عامًا ويلعب ضمن فريق النادي الأهلي.

أما الزواج الثاني فقد كان من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عام 2009، في حفل زفاف أسطوري، لكنهما انفصلا عام 2012، ولم يرزقا بالأطفال.

وكان الثالث من الممثلة المصرية ياسمين صبري في شهر أبريل لعام 2020، واستمر هذا الزواج عامين فقط، ولم ينجبا أطفالا أيضًا.

ولمن لا يعرف تفاصيل أكثر حول رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فهو من مواليد عام 1975، والده اللواء حمدي أبو هشيمة، الذي قضى سجله المهني متنقلًا بين أروقة وزارة الداخلية المصرية وقطاعاتها المختلفة، حتى تمت إحالته للتقاعد.

تخرج أبو هشيمة من كلية تجارة – جامعة قناة السويس عام 1996 وكان يعمل خلال سنوات الدراسة الجامعية الأربع في بنك المصرف العربي الدولي تحت التمرين، وبعد الدراسة بدأ في تجارة الحديد، وقام بإنشاء شركة لتجارة مواد البناء، وتعتبر شركة حديد المصريين (الخليج سابقا) لتجارة مواد البناء شركة رائدة في تجارة حديد التسليح تعمل في السوق المصري لمدة تزيد على 15 عاما.

أسست مجموعة حديد المصريين عام 2010، نجحت المجموعة في اختراق صناعة الحديد في مصر، وتعمل بفلسفة الإنتاج الآمن والجودة العالية للمنتجات التي تتطابق مع المقاييس المحلية والعالمية وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا صديقة للبيئة مع مراعاة الحفاظ علىٰ الموارد على المدى الطويل.

في الـ 21 من مايو 2015، تسلم أبو هشيمة جائزة أفضل شركة صاعدة في العالم من مؤسسة Platts Global Metals Awards الأمريكية وذلك لما حققته حديد المصريين في مجال صناعة الحديد خلال السنوات القليلة الماضية.